Polícia do Ceará recebe 100 motos, retroescavadeira e caminhão baú para apoio lógístico

O Governo do Estado do Ceará realizou, nesta sexta-feira, 13, uma solenidade para entrega de veículos e equipamentos de apoio logístico à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Na cerimônia, foram entregues 100 motos, uma retroescavadeira e um caminhão baú à corporação; um investimento total de R$6.499.800,00. A cerimônia de entrega aconteceu em Fortaleza, na Praça José de Alencar, localizada no Centro da Cidade, e contou com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, e do comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo.

Foram contemplados com as entregas o Policiamento Ostensivo Geral (POG), o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), o Comando Logístico (Colog) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont). O governador destacou que o objetivo central da ação é garantir uma presença cada vez mais ostensiva da Polícia Militar nas ruas, contribuindo para a melhoria dos trabalhos dos agentes de segurança pública no Ceará. De acordo com ele, os equipamentos de apoio logísticos serão distribuídos não só para a Capital, mas também para cidades do Interior, propiciando melhores condições para o enfrentamento ao crime organizado no Estado.

Sobre a importância do investimento para o fortalecimento do policiamento ostensivo no Ceará, o comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo, ressaltou que as entregas de hoje vão permitir uma maior agilidade ao trabalho policial. "A moto dá mais mobilidade ao trabalho policial, dá mais rapidez, chega rápido às ocorrências; ou seja, assiste mais à nossa população", explica. Concursos e integração com a Guarda Municipal Para assegurar o aumento do efetivo de segurança pública no Ceará, Elmano de Freitas também ressaltou que o Governo divulgará, em breve, o edital para concursos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

“Nós temos tido resultados, nos últimos meses, de redução dos homicídios, redução de furto, redução de roubo. Isso tudo é graças a um trabalho integrado das diversas forças de segurança, da colaboração do Judiciário, do Ministério Público; mas nós sabemos que precisamos intensificar o trabalho de presença policial nas ruas”, pontuou. Durante a solenidade, o governador Elmano de Freitas foi questionado sobre os crimes cometidos contra estudantes em idade escolar. Na última semana, dois alunos foram executados nas proximidades de duas escolas. Ele destacou que a expectativa é de que, a partir da posse do novo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), haja uma integração da Polícia Militar do Estado do Ceará com a Guarda Municipal de Fortaleza.