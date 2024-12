Vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis em 19 postos de saúde em Fortaleza

Serviço é destinado a pessoas que fazem parte do grupo prioritário, a partir de 12 anos, enquanto durar o estoque

A vacina contra Covid-19 está disponível em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Fortaleza. As doses fazem parte de um novo lote do imunizante Zalika, da fabricante Serum e são destinadas a membros dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas a partir dos 12 anos.

Os imunizantes compõem o lote de 15 mil doses enviado pelo Ministério da Saúde ao Governo do Estado do Ceará no início desta semana. Ao todo, Fortaleza deve receber 3.800 unidades.