CE: Pesquisa que ajudou no tratamento de criança com condição rara é destaque em congresso nacional

A pesquisa ganhadora analisou o tratamento do paciente Pedro, que possui uma anomalia congênita, que desde o terceiro dia de vida é acompanhado na unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para tratar da condição / Crédito: Levi Aguiar/Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)

Uma equipe de profissionais de saúde do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) conquistou o primeiro lugar na categoria ‘Jovem Pesquisador’, na nona edição do Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, com a pesquisa “Fístulas enterocutâneas em pediatria e suas interfaces com a interdisciplinaridade”. Pesquisa foi inscrita no projeto "Adote uma Lesão", que tem o intuito de promover o conhecimento científico na prevenção e no tratamento das lesões de pele. A pesquisa ganhadora analisou o tratamento do paciente Pedro, que possui uma anomalia congênita, que desde o terceiro dia de vida é acompanhado na unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para tratar da condição.

"Hoje, ele está bem e em casa. Temos algumas dificuldades, mas estamos felizes, pois estamos todos juntos no nosso lar", relata a mãe de Pedro, Eduarda Oliveira, 31, em nota enviada à imprensa. O garoto possuía múltiplas fístulas enterocutâneas, caracterizadas por aberturas anormais entre o trato gastrointestinal (intestino) e a pele.

Uma das autoras da pesquisa, a gastroenterologista Mikaelle Marques, explica que as fístulas podem aparecer espontaneamente devido a complicações do quadro clínico dos pacientes. De acordo com Mikaelle, elas expõem, por meio da fissura, parte do conteúdo intestinal (fezes, líquidos e gases) ao exterior do corpo. “Embora as fístulas geralmente sejam únicas, no caso do paciente em questão, havia múltiplas lesões associadas a complicações graves, como infecções, desnutrição e problemas cardíacos. A situação era tão crítica que havia risco de óbito devido a complicações mais severas”, explica a médica.

Hospital Infantil Albert Sabin é referência em pesquisa Anualmente, o Hias recebe estudantes de diversos cursos da área da saúde e é reconhecido como unidade de referência no ensino e pesquisa.

O discente de Enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), membro da Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica e autor da pesquisa, Max Brenner, ressalta a importância da contribuição da área da inovação da assistência. “A Enfermagem desempenha um papel crucial na produção do conhecimento científico. Para além da ferida, existe uma pessoa, e a assistência em saúde deve considerar todas as dimensões do ser humano, incluindo o bem-estar emocional e psicológico. A palavra-chave é qualidade de vida”, finaliza em nota enviada à imprensa. Ao O POVO, o enfermeiro e coordenador do Serviço Especializado em Estomias, Feridas e Incontinências do Hias, Dielson Alves explica que o para os estudos do caso do paciente Pedro, foi necessário fortalecimento do trabalho interdisciplinar entre as especialidades inerentes ao caso.