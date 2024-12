O POVO conquista Prêmio UFC de Jornalismo em duas categorias

Rubens Rodrigues (O POVO), Guilherme Carvalho (CBN Cariri) e Ana Rute Ramires (O POVO) foram agraciados com o Prêmio UFC de Jornalismo / Crédito: Letícia Lopes/O POVO CBN

Jornalistas do O POVO conquistaram colocações em duas categorias no Prêmio UFC de Jornalismo, nesta segunda-feira, 9. A cerimônia foi realizada no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Na categoria Áudio, a série “UFC 70 anos como legado”, do jornalista Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, ficou em 1º lugar.

A reportagem "Universidades não estão preparadas para receber quilombolas", dos jornalistas Ana Rute Ramires e Rubens Rodrigues, ganhou 2º lugar na categoria Texto.

Ana Rute destaca a alegria de receber o reconhecimento da Universidade em que se formou. “A gente fez um material focado na população quilombola — historicamente injustiçada e desassistida — no ensino superior. É muito significativo que esse material, que é crítico, receba um prêmio”, afirma. "Esse prêmio mostra a importância e a necessidade de investigar histórias de populações que são historicamente esquecidas, que estão à margem da sociedade, mostra a necessidade de investigar essas histórias, de ouvir essas pessoas, especificamente no caso da população quilombola", diz Rubens Rodrigues. O trabalho “Espaços percorridos”, do estudante e estagiário do caderno Ciência & Saúde, Rafael Santana, foi o vencedor da categoria Universitária.

Os trabalhos foram avaliados por 10 jornalistas que também atuam como professores de Comunicação em instituições de ensino superior. Nas categorias profissionais, o 1º e 2º lugar são premiados com R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Na categoria Universitária, o valor da premiação é de R$ 1,5 mil para o primeiro colocado e R$ 1 mil para o segundo. O prêmio faz parte das comemorações dos 70 anos de fundação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os conteúdos inscritos no concurso precisaram focar em iniciativas nos âmbitos de pesquisa, ensino ou extensão da UFC.

Fotógrafo do O POVO vence Prêmio Fotográfico Júlio Serra O fotógrafo do O POVO, Francisco Fontenele, venceu o Prêmio Fotográfico Júlio Serra, categoria da edição de 2024 do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo Regional. A imagem vencedora foi eleita por votação popular realizada entre 3 e 6 de dezembro. Com o título “Turismo e fé”, a fotografia retrata o turismo religioso na cidade de Santana do Cariri. Concorreram as dez imagens escolhidas pela comissão julgadora entre todas inscritas na categoria Fotografia do Prêmio BNB de Jornalismo. O profissional receberá troféu e premiação no valor de R$ 8 mil.