Homem é preso suspeito de ameaçar esposa e morder rosto de idoso no Crato

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de ameaçar a esposa e morder o rosto de um idoso de 70 anos no município do Crato, na região do Cariri cearense. O caso aconteceu na noite desse sábado, 7, no bairro Pinto Madeira.

Diante do caso, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No local, o acusado foi encontrado escondido debaixo de uma cama dentro de uma residência.