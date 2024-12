Elmano anuncia convocação de 170 policiais militares concursados

O governador Elmano de Freitas anunciou a convocação de 170 policiais militares aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Anúncio foi feito ao lado do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, o coronel comandante-geral da PMCE, Klênio Savyo e o diretor geral da Academia Estadual de Segurança Pública, Leonardo Barreto.

"Estamos determinando imediatamente a convocação de 170 novos policiais militares do concurso da PM. Eles vão estar sendo convocados para poder apresentar a documentação e, daqui a alguns dias, eles iniciam o curso de formação na Academia Estadual de Segurança Pública", disse Elmano em vídeo publicado nas redes sociais.