Homem é baleado nas proximidades de batalhão da PM no Cristo Redentor

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vítima, que tem 45 anos, foi socorrida a unidade de saúde. Foi a segunda lesão a bala registrada nas proximidades da 1ª Companhia do 20º Batalhão em dois meses

Um homem de 45 anos foi baleado na manhã deste sábado, 7, no bairro Cristo Redentor , em Fortaleza . O crime foi registrado nas proximidades da sede da 1ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/20º BPM).

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da ação criminosa”, informou a SSPDS.



Segunda tentativa de homicídio nas proximidades do batalhão em 2 meses

A ocorrência deste sábado foi a segunda tentativa de homicídio registrada nas proximidades da sede da 1ª Cia/20º BPM. Em 17 de outubro, um homem correu para dentro da unidade para tentar fugir de criminosos que atiravam contra ele. Duas viaturas chegaram a ser atingidas