Tentativa de homicídio é registrada em frente a batalhão da Polícia Militar em Fortaleza

Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma tentativa de homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 17, em frente a 1ª e 3ª Companhia do 20° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza.

Dois indivíduos armados efetuaram disparos de arma de fogo contra um homem no cruzamento da travessa 7 de maio com avenida Monsenhor Hélio Campos, no momento em que a vítima correu em direção ao quartel.