Funcionária desmaia e é "acalmada" por ladrão durante assalto a loja em São Paulo

A funcionária de uma loja de roupas na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, foi “acalmada” por um ladrão que assaltou o local. O caso aconteceu na última quarta-feira, 4, por volta das 12h40min. Imagens das câmeras de seguranças mostram que a mulher desmaiou e foi auxiliada pelo criminoso.

No momento do assalto, apenas dois funcionários - incluindo a mulher - estavam dentro do estabelecimento, segundo informações do G1 Santos. O segurança fazia a pausa para o almoço. Ninguém foi preso.