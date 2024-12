Chuvas em Fortaleza: volume de dezembro já é mais que o dobro da média histórica

De acordo com a Funceme, o conceito de "normal" em relação ao clima é baseado na média histórica. Em Fortaleza, a média de chuvas para o mês de dezembro costuma ser baixa, o que faz com que uma quantidade maior de chuva pontual supere facilmente essa média.

Fortaleza registra atualmente uma média de 109,9 milímetros de chuva em dezembro. O valor é mais que o dobro da média histórica do mês , que é de 33,5 milímetros. Segundo dados do portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), extraídos neste domingo, 8, esse aumento representa um desvio de 227%.

Dessa forma, caso não chova nos próximos 20 dias, essa média poderá diminuir. Em resumo, se não ocorrerem chuvas significativas até o fim do mês de dezembro, o cenário ao término do período poderá ser diferente, possivelmente ficando abaixo da média histórica.

Segundo levantamento do O POVO , com base em dados extraídos do portal da Funceme, esse foi o maior índice pluviométrico registrado nos meses de dezembro em Fortaleza nos últimos dez anos.

Entre a quarta-feira, 4, e a quinta-feira, 5, o Ceará ainda estava sob influência do VCAN, o que causou as fortes chuvas no Estado. Na região do Cariri, as cidades de Missão Velha e Aurora também registraram acúmulos expressivos de chuva: 38 mm e 35 mm, respectivamente.

Previsão do Tempo para o Ceará



Conforme a Funceme, até a terça-feira, 10, a previsão indica chuva isolada para todos os dias da análise, especialmente em áreas litorâneas, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. O céu também deve variar entre parcialmente nublado e nublado ao longo dos dias.

No domingo, 8, o céu ficará parcialmente nublado em todas as regiões, com chuva isolada no Cariri, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém durante a madrugada, manhã e noite. Na tarde, o céu ficará de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Na segunda-feira, 9, haverá céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Ibiapaba e Cariri pela manhã e madrugada. No período da tarde, a probabilidade de chuva aumenta na faixa litorânea e nas demais regiões com ocorrência isolada.