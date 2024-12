Litoral de Fortaleza tem 21 trechos próprios no fim de semana; banho de mar é contraindicado em dias de chuva

Neste fim de semana, Fortaleza contará com 21 trechos próprios para banho até domingo, 8. De acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), outros 12 trechos estão impróprios, nove deles na zona oeste da Cidade.

Conforme o documento, todos os 13 trechos da zona leste da Cidade, outros sete da região central e um na região oeste estarão apropriados para os banhistas. As áreas contemplam as praias do Futuro,Titanzinho, Abreulândia, Sabiaguaba, Meireles e Iracema.