Incêndio no Cocó: área ainda tem fumaça e passa por rescaldo; fogo foi detectado por drones

Velas, garrafas de plástico e de vidro e bitucas de cigarro são encontradas em área queimada do Parque do Cocó / Crédito: FÁBIO LIMA

A área do Parque do Cocó, em Fortaleza, que sofreu um incêndio nessa segunda-feira, 2, ainda apresenta focos de fumaça na manhã desta terça-feira, 3. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) continua no local para realizar o rescaldo do solo e evitar a volta do fogo. Incêndio foi detectado através do monitoramento de drones. De acordo com o comandante-geral adjunto Wagner Maia, o incêndio começou por volta das 13 horas de segunda-feira e se alastrou durante a noite. Ainda não se sabe o tamanho da área queimada.

Os Bombeiros se concentram em abrir caminho no solo para que a água entre nas raízes que ficam abaixo da superfície. Mesmo após o controle do fogo, elas continuam queimando debaixo do solo.

Nesta manhã, representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pesquisadores do Programa Cientista Chefe Sema também visitaram o local do incêndio. Segundo a titular da Sema, Vilma Freire, o incêndio foi detectado através do monitoramento de drones. A chefe da Sema afirma que essa vigilância foi incrementada após o incêndio de janeiro de 2024, quando 10 hectares foram atingidos em outra área do Parque. Veja vídeo da área queimada Garrafas, velas e bitucas de cigarro são encontradas na área do incêndio Ainda não é possível saber se o incêndio foi proveniente de uma ação intencional ou acidental. A perícia, conforme a secretária, ainda está em andamento.

“Mas a gente identifica bituca de cigarro, velas, vidro [no local]. É preciso pedir à população que tenha cuidado com o que é dispensado, largado em torno do Cocó. Não é pra ter acesso, a cerca existe para limitar o acesso”, afirma. O capim seco que reveste a região do incêndio também aumenta o potencial de alastramento do fogo. O comandante Wagner explica que a área alaga durante o período chuvoso e seca no segundo semestre, tornando o ambiente propício para incêndios de grande proporção. “Qualquer fator pode desencadear um fogo. Qualquer garrafa de vidro que o sol incida e aumente a temperatura pode causar uma situação bem complexa”, diz.