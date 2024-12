Parque do Cocó registra o terceiro incêndio em quatro dias

Fortaleza, CE, BR 02.12.24 Incêncio em área do Cocó próximo da Avenida Raul Barbosa (FCO FONTENELE/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Atualizado as 16h55 Um incêndio, o terceiro em quatro dias, é registrado na tarde desta segunda-feira, 2, no Parque do Cocó, em Fortaleza. Quatro guarnições do Corpo de Bombeiros estão no local debelando as chamas. Ainda não há balanço sobre a área atingida. Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) e peritos forenses também estão no local. Helicóptero é utilizado para ajudar nas diligências.



Confira vídeo registrando o fogo:

Até a próxima quarta-feira, 4, as causas do fogo seriam identificadas, afirmou a Sema. Em relação ao incêndio desta segunda, a Sema enviou nota a O POVO informando que monitora a situação. Confira o texto na íntegra: A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informa que, no início da tarde desta segunda-feira (02), um novo incêndio foi registrado no Parque Estadual do Cocó. A gestão do Parque está acompanhando de perto os acontecimentos e segue monitorando a situação, por meio do sistema de vigilância eletrônica da Unidade de Conservação, drones e por rondas presenciais da equipe nas áreas afetadas. Além disso, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos(Funceme) está realizando o monitoramento dos focos de calor, no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (PREVINA).

Ressaltamos ainda, que a gestão da Sema já acionou a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para que seja realizado o laudo pericial dos incêndios. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), está no local, em ação para combater o fogo, no Parque Estadual do Cocó.