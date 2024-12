Conjunto Itamaraty: jovem morto e vítimas baleadas estavam em confraternização

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios / Crédito: FERNANDA BARROS

Ocupantes de um automóvel efetuaram tiros contra um grupo de pessoas que confraternizava em uma vila de casas na comunidade Conjunto Itamaraty, o bairro Paupina, em Fortaleza. Um homem foi morto e outras três pessoas ficaram feridas. O caso foi registrado no último sábado, 30. O POVO apurou com testemunhas que as vítimas estavam na frente da vila quando o automóvel passou pelo local e passou a atirar contra as pessoas. Dos quatro feridos, um não sobreviveu. O rapaz de 22 anos morreu ao chegar no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha da Messejana. Não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Polícia Civil do Ceará informou por meio de nota que investiga o homicídio no Conjunto Itamaraty. O órgão confirmou oficialmente que duas pessoas foram lesionadas e encaminhadas a uma unidade hospitalar. No entanto, os moradores relatam que, ao todo, quatro pessoas saíram feridas, mas nem todas procuraram atendimento em unidades de saúde.