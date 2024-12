Cagece oferece programação de férias gratuita com visita guiada; saiba como participar

Imagem de apoio ilustrativo. Programação de férias da Cagece oferece visita guiada gratuita para moradores da cidade / Crédito: FERNANDA BARROS

A terceira edição do projeto Conhecendo Nossa Cidade, realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), promove visitas guiadas por locais históricos ligados ao abastecimento hídrico de Fortaleza. O tour acontece nas manhãs dos dias 4, 11 e 18 de dezembro, a partir das 9h. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição no formulário, disponível no site da Cagece (cagece.com.br). As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas.

Os participantes devem se concentrar na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Além da Praça, a visita contempla paradas explicativas no Parque Pajeú, avenida Beira-Mar e Centro de Controle Operacional da Cagece, no Vicente Pinzon. A programação inclui uma visita ao interior de uma das caixas d’água elevadas espalhadas pela Cidade e a um reservatório subterrâneo. Os participantes também vão percorrer trechos do Riacho Pajeú, além de conhecer uma placa de mármore da seca de 1877/1879, localizada a céu aberto no Centro da Capital. Para completar, no último ponto da visita, o Centro de Controle Operacional da Cagece, no Vicente Pinzon. O objetivo é que os visitantes conheçam os bastidores do caminho das águas até a torneira de cada residência no Ceará.