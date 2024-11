Centro de Fortaleza terá 246 agentes em operação durante fim do ano

Destaque de efetivo faz parte de mobilização contra roubos e furtos durante as vendas de natal e ano novo; operação dura até 31 dezembro

O Centro de Fortaleza terá reforço de policiamento até o final de dezembro deste ano. Ao todo, 246 policiais militares irão compor um grupo destacado para a prevenção de crimes contra o patrimônio durante as vendas de Natal e Ano Novo.

Em comparação ao ano passado, serão 109 agentes a mais da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) presentes nas ruas do Centro durante a operação. Os grupos farão rondas em viaturas e motocicletas das forças de segurança, além de efetivos a pé.

O contingente irá atuar em maior número durante o horário comercial, quando as lojas devem receber o maior número de pessoas.

Novos agentes reforçam o quadro da PM

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, o incremento poderá ser realizado devido à chegada de novos agentes ao quadro da Polícia Militar este ano.