Jovem de 22 anos é morto a tiros no Conjunto Itamaraty, em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo: viaturas da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

Um homem de 22 anos foi morto durante a noite do último sábado, 30, no Conjunto Itamarati, em Fortaleza. A vítima foi baleada em uma via pública do bairro e não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além deste, outras duas pessoas teriam sido alvejadas por disparos de arma de fogo na ocasião, conforme informações iniciais. As três vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da região.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.