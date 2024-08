Fumaça registrada em céu do CE pode fazer mal a saúde; veja como se proteger

Nesta época do ano, onde há baixa umidade relativa do ar, o transporte de poeira e poluição da superfície para a atmosfera acaba sendo facilitado, o que contribuiu para o cenário observado, segundo instituição.

Essa fumaça registrada no céu de cidades como Fortaleza exigem atenção. André Alencar, médico otorrinolaringologista, explica que partículas podem irritar mais as vias aéreas, sendo nocivas.

Profissional destaca que a queda da umidade do ar e a temporada de ventos, normalmente registradas no segundo semestre do ano, já contribuem para o ressecamento das vias aéreas, piorando quadros asmáticos e alérgicos. Nesse sentido, as partículas de incêndio no ar podem ser um agravante.

Como manter o cuidado com a saúde

O médico, que atua também como segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), orienta que todas as pessoas que têm alergia e asma mantenham o tratamento "normalizado".

"Tem que tá com alergias controladas nesse período, se não piora muito", diz. Já o recomendado para quem não apresenta condições do tipo e nem doenças mais graves é realizar a lavagem nasal.