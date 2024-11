Incêndio em vegetação é registrado no Rio Cocó nesta terça-feira, 26

Fogo teve início em uma pequena área de vegetação seca e foi se alastrando para as margens do Rio Cocó

Um incêndio em vegetação foi registrado, nesta terça-feira, 26, nas proximidades do Rio Cocó, ao lado da Areninha do Polo Tancredo Neves, em Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) estão no local auxiliando no combate às chamas.

Segundo informações dos Bombeiros, a ocorrência foi recebida pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e as chamas tiveram início em uma pequena área de vegetação seca e foi se alastrando para as margens do Rio Cocó.