Incêndio é registrado em vegetação próxima ao Aeroporto de Fortaleza nesta sexta, 22

Bombeiros foram acionados por volta das 12h46min e duas equipes estão no local tentando controlar as chamas Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Um incêndio foi registrado em floresta localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, na tarde desta sexta-feira, 22. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estão no local atuando no controle das chamas. As causas do incidente ainda são desconhecidas. Segundo informações preliminares, o incêndio não oferece risco imediato a edificações ou à população.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h46min para atender a uma ocorrência de incêndio em vegetação próximo ao Complexo do Aeroporto de Fortaleza.