UFC aprova mudança de nomes de mais dois espaços e criação de Fórum Estudantil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a alteração dos nomes concedidos ao auditório da Faculdade de Educação (Faced) e à biblioteca dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Design, ambos em Fortaleza. A decisão foi tomada durante a 26° decisão extraordinária do Conselho Universitário (Consuni), realizada durante a última segunda-feira, 25, na Capital. Anteriormente homenageando Valnir Chagas, educador cearense natural de Morada Nova, o auditório da Faced passará a se chamar Auditório Paulo Freire. A justificativa apresentada para a alteração do título foi a atuação direta de Valnir durante a ditadura militar, com presença no Conselho Federal de Educação (CFE), órgão responsável pelas políticas educacionais do regime de exceção.

Durante a defesa da nova nomenclatura, a relatora da proposta e diretora da Faced, Heulalia Rafante, destacou que a troca pelo nome de Paulo Freire simboliza o desejo de diversos membros da Faculdade que se engajaram na efetivação da mudança. “Esse é um texto construído a várias mãos, tendo passado pelo Conselho Departamental da FACED. Não é um processo simples, mas de longa data, porque se trata de uma disputa pela memória, algo que existe em sociedades democráticas”, ponderou a professora Heulália Rafante. Para a estudante e representante do corpo discente no Consuni, Dandahra Ariadina, a alteração é significativa não apenas para as comemorações que cercam os 70 anos da UFC, mas também para lembrar o legado de exclusão deixado pelo regime no País.

“Está muito clara a disputa que estamos fazendo, não apenas nos 70 anos da UFC, mas nos 60 anos de descomemoração do golpe. Estamos reivindicando nossa posição democrática, e essa conquista de hoje é muito importante. Que possamos varrer todo o resto de maldade que esse período deixou”, pontuou. Já na biblioteca dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Design, a mudança ocorre em homenagem póstuma ao professor Liberal de Castro, fundador do Departamento do Ceará do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE) e um de seus primeiros presidentes. Castro também é lembrado por contribuição ao desenvolvimento da Escola de Arquitetura e Urbanismo e ao ensino de Arquitetura na UFC, além de ter participado da elaboração das primeiras edificações da UFC, como os edifícios da Pró-Reitoria de Extensão (PREX) e anexos da Reitoria.

A medida também surge como resposta à reinvidicação do curso de Design, que passará a figurar no nome da biblioteca. Até o momento chamada apenas de Biblioteca do Curso de Arquitetura, o local agora recebe o título Biblioteca dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design Prof. Liberal de Castro. Liberal recebeu a Medalha de Mérito Cultural da UFC em 1988, aposentou-se em 1993 e foi reconhecido como Professor Emérito em 2007. Conselho cria Fórum de Assistência Estudantil Além das mudanças de nome, também foi aprovada durante a reunião a criação do Fórum de Assistência Estudantil da UFC, que terá por finalidade garantir a participação efetiva da comunidade universitária nas políticas de assistência aos discentes, garantindo transparência na gestão de recursos.