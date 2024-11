Corrida contra violência de gênero acontece em Fortaleza neste sábado, 30

Primeira edição da Corrida e Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas em Fortaleza ocorreu em 2022 Crédito: DIVULGAÇÃO

No próximo sábado, 30, acontece no bairro Meireles, em Fortaleza, a 7ª Corrida pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil, ação terá percursos de 5 km e 10 km, é gratuita e busca reunir público de todas as idades em "manifesto contra a violência de gênero". O ponto de encontro será na unidade da academia Ayo Training Gym que fica localizada na rua Tibúrcio Cavalcante. Atletas e cidadãos devem se encontrar no local às 5 horas, para um aquecimento coletivo.

Evento deve acontecer também em mais de 50 cidades do Brasil, dos Estados Unidos (EUA) e em vários países na Europa. De acordo com Vera Lima, co-líder no Mulheres do Brasil, ação tem edições todos os anos realizadas em forma de corrida em Fortaleza pelo fato desse hábito ser tradição na Cidade.

O Grupo Mulheres do Brasil é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem unidades em todos os estados brasileiros e em outros países. São mais de 129 mil mulheres cadastradas na iniciativa, que tem como propósito "ajudar a construir um mundo melhor, um país melhor a partir do protagonismo feminino". 7ª Corrida pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Sábado, 30, com aquecimento às 5 horas e largada às 5h30min