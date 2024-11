Estudantes da UFC realizam ação social no bairro Bom Jardim

Alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, que realizam ações no bairro Bom Jardim, prestando serviços de cuidados com a saúde e área jurídica Crédito: Divulgação/Projeto Cuidado Itinerante

Realizado pelo Dialogar, o Cuidado Itinerante é um projeto feito por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Projeto realizará uma ação nesta sexta-feira, 26, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A estimativa é atender entre 70 e 80 pessoas. Desde o início do projeto, cerca de 150 pessoas já receberam os serviços. Além de atendimentos jurídicos, também serão realizados procedimentos de saúde da mulher, como: testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e exame de prevenção de câncer do colo do útero. Também será realizado o atendimento individualizado sobre finança comportamental e a saúde bucal das crianças.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O projeto surgiu a partir da percepção da necessidade de a extensão universitária cada vez mais externalizar os muros da faculdade e ir ao encontro dos assistidos. Muitas vezes, a depender da realidade de cada um, tem essa locomoção inviabilizada para se fazer o atendimento na própria instituição”, explica o estudante de Direito e coordenador discente do Dialogar, Arthur Reynardo, 26.

Arthur explica que a iniciativa é realizada pelo Núcleo de Mediação e Conciliação da UFC, e pelas orientadoras Nélida Cervantes e Márcia Correia. “As professoras também começaram essa iniciativa com docentes de outros cursos”. “O Núcleo foi fundado em 2026, com intuito de ajudar os assistidos que procuram nosso Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) para métodos de solução de conflito. Nossa proposta é facilitar, por meio dessa instituição, um maior acesso à Justiça”, explica o estudante. “Nós buscamos a pacificação do conflito, para que essas partes tenham suas necessidades sanadas, sem necessariamente haver uma espécie de terceirização da responsabilidade ali assumida. A figura do juiz passa a ser apenas como um agente que vai homologar as decisões. O protagonismo do acordo firmado será exercido pelos envolvidos”.

Alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, que realizam ações no bairro Bom Jardim, prestando serviços de cuidados com a saúde e área jurídica Crédito: Divulgação/Projeto Cuidado Itinerante Alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, que realizam ações no bairro Bom Jardim, prestando serviços de cuidados com a saúde e área jurídica Crédito: Divulgação/Projeto Cuidado Itinerante Alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Odontologia, que realizam ações no bairro Bom Jardim, prestando serviços de cuidados com a saúde e área jurídica Crédito: Divulgação/Projeto Cuidado Itinerante Conflito de facções dificulta acesso da população aos serviços De acordo com Arthur, a escolha do bairro Bom Jardim foi por ele abranger várias regiões. “É como a gente chama, né? O Grande Bom Jardim”. Atualmente, o grupo de alunos está atuando no Siqueira. “No próximo semestre iremos a outra localidade do Bom Jardim, chamada ‘Pé no Chão’”.