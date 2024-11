Após recomendação do Ministério Público, Prefeitura volta atrás sobre mudança do Centro POP

Diante da recomendação, os móveis que foram retirados da unidade pela manhã, retornaram ao mesmo local no fim da tarde desta quarta-feira, 27. Prefeitura queria aglutinar atendimentos de duas unidades em apenas uma, no Benfica

Após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Prefeitura de Fortaleza recua da decisão de desocupar o Centro de Referência para População em Situação de Rua (Centro POP), no Centro de Fortaleza. Os móveis que haviam sido retirados do local na manhã desta quarta-feira, 27, voltaram para o equipamento do final da tarde. Objetivo do Executivo municipal era transferir os atendimentos para o Centro POP do Benfica.

O documento do MPCE, homologado pela promotora de Justiça Giovana de Melo Araújo, orienta que as atividades sejam mantidas no prédio "até que sejam adotadas as providências para funcionamento deste em novo local, devendo ser especificamento no mesmo bairro ou adjacentes".