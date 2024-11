Bombeiro é acusado de tentar matar homem em retaliação à morte de PM em Fortaleza

Câmeras de vigilância flagraram o suspeito trafegando em uma moto sem placas instantes antes da tentativa de homicídio Crédito: Reprodução

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nesta quinta-feira, 28, um soldado do Corpo de Bombeiros acusado de tentar matar um homem no último dia 16 de setembro no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A denúncia ainda aguarda recebimento por parte da Justiça. Conforme investigação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), o crime ocorreu em retaliação ao assassinato do subtenente Francisco Nazareno Moura Lopes, morto horas antes na Barra do Ceará.

A denúncia do MPCE aponta que Daniel da Silva Ferreira, de 39 anos, "resolveu matar qualquer pessoa que parecesse ter ligação com facção criminosa no local" para tentar vingar a morte do PM, assassinado a mando do Comando Vermelho (CV).



Este homem passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima no abdômen, na parte anterior da coxa esquerda e no antebraço direito. Ele foi socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde foi submetido à cirurgia e sobreviveu. O atirador fugiu.

Câmeras de vigilância flagraram a passagem do motoqueiro no local momentos antes do crime. As imagens não deixam dúvidas, diz o MPCE, de que foi Daniel o autor dos disparos. Além disso, a vítima reconheceu o acusado.

Daniel foi preso por força de mandado de prisão preventiva no último dia 6 de novembro. Na ação, os policiais da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) apreenderam a moto e as roupas utilizadas no crime, uma pistola .40 que estava registrada no nome de outra pessoa, um distintivo policial que seria utilizado para simular abordagens, além de dois carregadores e 13 munições.

Por esse motivo, ele foi autuado em flagrante no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

Soldado é investigado por envolvimento em outros homicídios

Na denúncia, o promotor Ythalo Frota Loureiro afirma que os projéteis retirados do corpo do homem baleado pelo soldado no Carlito Pamplona convergem, conforme laudo de comparação balística, com projéteis encontrados nos corpos de dois homens assassinados em 2023. São eles: Márcio José Ferreira Sousa, morto em 11 de outubro de 2023, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza); e Girlano Rodrigues da Silva, morto em 2 de abril de 2023, em Pacatuba (também na Região Metropolitana de Fortaleza. Esses casos, porém, seguem em investigação.