Homem tem mão decepada a golpes de facão no Terminal da Parangaba

Pessoas que estavam no Terminal da Parangaba no momento do crime fizeram vídeos mostrando o atendimento médico à vítima Crédito: Reprodução

Um homem teve a mão decepada após levar golpes de facão por volta das 4h20min da madrugada desta quinta-feira, 28, no Terminal da Parangaba, em Fortaleza. O suspeito do crime foi preso em flagrante por guardas municipais da Inspetoria dos Terminais (Iterm) nas proximidades do Hospital Menino Jesus, localizado ao lado do terminal. Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o suspeito foi encaminhado ao 30º Distrito Policial (30º DP), enquanto a vítima foi socorrida ao Instituto Dr. José Frota (IJF). A motivação do crime não foi informada.