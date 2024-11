Suspeito de ser mandante de homicídio no Joaquim Távora é preso

Material apreendido pela Polícia Civil com William de Oliveira Silva Crédito: Divulgação/SSPDS

Um homem suspeito de ser mandante de um homicídio ocorrido no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil. Contra William de Oliveira Silva, de 32 anos, havia um mandado de prisão temporária em aberto pela morte de Thiago Barbosa Feitosa, de 24 anos, crime ocorrido na madrugada do último dia 3 de outubro.

William foi preso no bairro Vila União nessa segunda-feira, 25. No momento do cumprimento do mandado, ele foi flagrado com em posse de uma arma de fogo calibre .40, munições de diversos calibres, cerca de meio quilo de cocaína e anabolizantes.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta quarta-feira, 27, o suspeito se passava por policial. Com William, foram encontrados um fardamento completo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma carteira com o brasão da PMCE e um documento funcional falso da referida instituição em nome do suspeito.