Após corte repentino, Prefeitura retoma pagamento do Bolsa Jovem

Bolsa atende 3.500 jovens em projetos nas áreas de cultura, tecnologia, arte, ciência e esportes Crédito: Samuel Setubal

Após beneficiários denunciarem o corte repentino no pagamento do programa Bolsa Jovem, a Prefeitura de Fortaleza confirmou que seguirá realizando os pagamentos até o fim da vigência do presente edital. O anúncio foi feito durante a esta quinta-feira, 28, nas redes sociais da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). Em publicação realizada através do Instagram, a Sejuv afirmou que todos os beneficiários receberão a última parcela do programa, referente ao mês de dezembro.

O texto também informa que os usuários que não receberam o pagamento de novembro deverão ser restituídos agora no último mês do edital, juntamente com a parcela derradeira. “A Secretaria Municipal da Juventude ainda que em atendimento aos critérios expostos no edital do Programa Bolsa Jovem, e sensibilizada perante a situação de vulnerabilidade de alguns jovens que tiveram seus benefícios cancelados, resolve que todos aqueles que não receberam a bolsa de novembro, receberão normalmente os dois últimos meses a fim de impulsionar a conclusão dos projetos”, diz a pasta. Na publicação também é reforçada a importância do preenchimento dos diários pelos participantes e informada a abertura do sistema para upload da documentação na próxima segunda-feira, 2.