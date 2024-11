Corte repentino do Bolsa Jovem pela Prefeitura de Fortaleza causa revolta em beneficiários

No entanto, esse protocolo não foi seguido, resultando em cortes repentinos, mesmo para aqueles que estavam em dia com a entrega das atividades e relatórios.

Como ele, mesmo após o envio do último relatório mensal, muitos jovens receberam na última semana e-mails informando o cancelamento do Bolsa Jovem e o pagamento referente a outubro não foi realizado.

“Aí passei a atuar mais diretamente, já ofereci aulas de espanhol, reforço escolar e outros projetos para crianças. Usei a Bolsa para comprar materiais como livros e lanches para as atividades. Hoje, no clube de leitura, ainda fazemos reuniões semanais onde debatemos filmes e livros”, ele relata.

Um dos jovens impactados é Christian Lennon Ramos dos Santos, 19, morador do bairro Lagoa Redonda. Ele integra a equipe da Livro Livre, biblioteca comunitária da comunidade Curió. O jovem relata que há cinco anos participa ativamente das atividades do equipamento e, desde 2021, é contemplado pelo Bolsa Jovem.

O programa é anual, com vigência de 12 meses, e a edição de 2024 teve início em janeiro, restando apenas dois pagamentos até o final do ano.

Já o estudante universitário Bruno Almeida relata dificuldade no envio do último relatório mensal. "Tenho 10 relatórios de janeiro a outubro. Quando fui tentar enviar o de novembro, o site foi bloqueado e não permitia o envio de novos relatórios", explica.

Apesar do corte da Bolsa, Christian segue atuando voluntariamente na biblioteca, mantendo o clube de leitura ativo. "Sempre foi algo voluntário, mas agora, sem a bolsa, estamos nos esforçando ainda mais para manter as atividades", conclui.

O jovem conta que utilizava a bolsa como apoio para seu trabalho de mestrado e para desenvolver sua pesquisa acadêmica. Diante da situação, ele explica que os jovens entraram com um pedido de esclarecimento junto à Prefeitura, mas não obtiveram retorno. "A Prefeitura simplesmente ignorou o pedido de informações", lamenta.

Jovens que praticam esportes e artes têm Bolsa Jovem cortada

Matheus Nunes, coreógrafo e diretor do grupo de danças urbanas Crib085, relatou ter sido desligado do Bolsa Jovem mesmo após a submissão de seus relatórios. Ele destaca que a bolsa era essencial para sua rotina, já que não possui emprego fixo.

Matheus ministra aulas gratuitas para mais de 15 jovens e participa de batalhas e competições de dança, muitas vezes alcançando posições de destaque. "O Bolsa Jovem me ajudava bastante. Este ano, representei Fortaleza em Recife, onde ficamos em segundo lugar em um campeonato de danças urbanas, além de conquistar o terceiro lugar no Campeonato Cearense de Hip Hop", ressalta.







O coreógrafo reforça a importância do programa para manter seus projetos e continuar representando a cidade em eventos culturais.

Já Iolanda de Farias, mãe de Joana Farias Alves, de 28 anos, denuncia o impacto do corte do Bolsa Jovem na vida de sua filha, que tem Deficiência Intelectual Moderada. Moradora do bairro Parangaba, Joana frequenta o Cuca do Mondubim, onde participa de natação, hidroginástica, capoeira e cursos profissionalizantes.

Joana Farias Alves pratica capoeira e outras modalidades no Cuca Mondubim Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

"A bolsa era um incentivo que elevava a autoestima. Minha filha, por exemplo, usa o metrô para chegar lá. Agora, sem a bolsa, está difícil custear o transporte e outras necessidades", lamenta Iolanda, que também aponta a importância do programa para a socialização e o desenvolvimento de jovens com deficiência.

O que diz a Prefeitura de Fortaleza sobre os cortes no Bolsa Jovem

O POVO procurou a Secretaria Municipal da Juventude para esclarecer os cortes abruptos no programa Bolsa Jovem. Em nota, a pasta informou que, desde 2019, beneficiou mais de 11 mil jovens com auxílio financeiro e realiza verificações regulares do cumprimento das obrigações do Programa, incluindo o desligamento de quem não atende aos requisitos previstos no edital.

“A gestão municipal informa que os participantes desligados foram previamente informados por e-mail antes do pagamento da 11ª parcela do benefício”, declarou.

De acordo com a Prefeitura, o sistema de envio de relatórios foi bloqueado em 11 de novembro para evitar fraudes após tentativas retroativas de envio por bolsistas notificados sobre desligamento. O Executivo Municipal informou que o sistema será reaberto em 1º de dezembro e fechado novamente em 11 de dezembro, um dia após o prazo final para envio.

A Secretaria ainda declarou que está avaliando as solicitações recebidas e se compromete a solucionar eventuais erros identificados. Os jovens podem solicitar atendimento individual pelo e-mail bolsa.jovem@sejuv.fortaleza.ce.gov.br. Mais informações estão disponíveis no edital simplificado: Clique aqui.



