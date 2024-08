Presidente de Taiwan homenageia boxeadora vítima de violência de gênero

"Ganhou o respeito e a admiração do povo e não só por seu rendimento no ringue, mas sim por sua atitude fora dele", declarou o dirigente Lai Ching-te

O presidente de Taiwan parabenizou a campeã olímpica de boxe feminino Lin Yu-ting por ter saído vitoriosa apesar dos ataques sobre seu gênero, durante uma festa, nesta sexta-feira, 16, em homenagem aos atletas da ilha que estiveram nos Jogos de Paris-2024.



"Ganhou o respeito e a admiração do povo e não só por seu rendimento no ringue, mas sim por sua atitude fora dele", declarou o dirigente Lai Ching-te, durante essa celebração no Palácio Presidencial de Taipé.

Lin ganhou a medalha de ouro na categoria até 57 kg. Foi um triunfo carregado de emoção, já que, assim como a boxeadora argelina Imane Khelif, ela esteve envolvida em uma controvérsia na mídia mundial sobre se deveria ser autorizada a competir na categoria feminina.