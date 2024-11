Com investimento de R$ 10 milhões, academia inaugura centro de treinamento 24 horas em Fortaleza

A Top Up Academias inaugura nesta segunda-feira, 11, às 18 horas, um centro de treinamento 24 horas no bairro Parangaba, em Fortaleza. O local terá entrada gratuita durante o lançamento para que as pessoas possam treinar, com acesso a promoções.

O centro dispõe de 200 aparelhos importados, em mais de 2 mil metros quadrados (m²), incluindo modalidades de musculação, fit dance, ginástica, ergometria e treinamento funcional. A Top Up gera cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

A mensalidade do primeiro mês será de R$ 9,90 e os planos custam a partir de R$ 160. A empresa já conta com oito unidades na Capital e duas no interior do Ceará, nas cidades de Itapipoca e Sobral, que também funcionam 24 horas.