PF intercepta rede de compartilhamento de pornografia infantojuvenil em aplicativos de mensagens

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Fortaleza , Itapipoca e Aracati , no Ceará . A ação faz parte da Operação Inocência Protegida VII, deflagrada na manhã desta terça-feira, 26, com o objetivo de combater o compartilhamento de material de abuso sexual infantil em aplicativos de mensagens .

As investigações começaram a partir de denúncias enviadas pelo portal Comunica PF, reportando crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Capturas de telas revelaram que mais de 40 pessoas estavam envolvidas em grupos virtuais nas plataformas WhatsApp e Telegram, realizando a troca de mensagens com o material ilícito.

O delegado da Polícia Federal, Victor Mesquita, reforça a importância das denúncias para a identificação dos suspeitos. "Essa denúncia já veio com uns prints de um grupo investigado e a gente verificou que havia mais de 40 pessoas e, entre essas pessoas do Brasil, havia cearenses. Por isso, a gente deflagrou parte dessa operação aqui", explica.

A partir das informações iniciais, a polícia conseguiu identificar 41 linhas telefônicas envolvidas na disseminação dos conteúdos, sendo três delas ligadas ao estado do Ceará.

Durante as buscas, as equipes apreenderam dispositivos eletrônicos, mídias digitais e outros materiais. Um dos suspeitos tentou se desfazer do celular momentos antes do início das buscas, mas os policiais federais conseguiram localizar o aparelho dentro da descarga do sanitário.