Ceará deve construir condomínio para diretores morarem perto de presídios, diz secretário da SAP

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SAP-CE) está desenvolvendo um projeto para a construção de um condomínio destinado aos diretores de unidades prisionais. A informação foi repassada na manhã desta quinta-feira, 21, pelo secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, durante o evento de início do curso preparatório para a nova turma da Polícia Penal, realizado na Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza.

O plano faz parte do cronograma para substituir diretores de unidades prisionais que não atendem aos requisitos legais exigidos para o cargo. A apresentação desse cronograma foi solicitada pela Corregedoria-Geral dos Presídios da Comarca de Fortaleza, em 12 de novembro, que deu um prazo de 10 dias para que a Secretaria informasse as providências a serem tomadas.