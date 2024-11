Mulher presa era parte de "conselho final" de facção cearense e ordenava homicídios

Patrícia de Paula de Sousa Bezerra, 33, presa no sábado, 23, em Fortaleza, é membro do Conselho Final da facção Guardiões do Estado (GDE). De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ela ordenava homicídios de membros de facções rivais e cuidava da logística do tráfico de drogas, armas e financeiro do grupo criminoso.

Conhecida como Fatari ou Água, ela era a única mulher no mais alto escalão da facção. Apesar de ser mais atuante no bairro Vicente Pinzon, na Capital, Patrícia teria influência nos territórios da facção em todo o Estado.