Dois homens são mortos no Álvaro Weyne, em Fortaleza

Duplo homicídio foi registrado nessa sexta, 22, no bairro Álvaro Weyne, próximo a onde ocorre uma operação integrada das Forças de Segurança do Estado

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias dos homicídios são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Dois homens, de 34 e 25 anos, morreram baleados na noite dessa sexta-feira, 22, em via pública do bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza . A vítima mais nova possuía antecedentes por tráfico de drogas e crimes ambientais. Os dois foram socorridos para unidades hospitalares da região, mas não resistiram.

Os crimes ocorreram em meio a uma operação integrada das Forças de Segurança do Estado nas proximidades. O bairro Álvaro Weyne faz parte da Área Integrada de Segurança (AIS) 4, onde também fica o Carlito Pamplona, uma das regiões englobadas na operação.



A operação policial começou na manhã de quinta-feira, 21, e não há prazo para término. Conforme a SSPDS, o objetivo é reforçar o patrulhamento ostensivo, cumprir mandados judiciais e fiscalizar o cumprimento de penas impostas a pessoas que cumprem o regime semiaberto.

Outros bairros onde são realizadas diligências são Barra do Ceará e Cristo Redentor, na AIS 8. Apenas na sexta-feira, além do duplo homicídio no Álvaro Weyne, houve o registro da morte de um homem no Cristo Redentor; de uma mulher na comunidade Colônia; e de outro homem na comunidade Jambalaia.