Três homicídios são registrados em região de Fortaleza que recebe operação policial

Três homicídios foram registrados em uma região de Fortaleza que recebe, desde a manhã de quinta-feira, 21, operação integrada das Forças de Segurança do Estado. Na madrugada desta sexta-feira, 22, um homem de 20 anos foi morto a tiros no bairro Cristo Redentor . Já na tarde desta sexta, uma mulher foi assassinada na comunidade da Colônia , localizada na Barra do Ceará , e um homem foi morto na comunidade Jambalaia, no Cristo Redentor.

Ainda na quinta, um homem de 53 anos foi preso no Carlito Pamplona após ser flagrado com dois quilos de substância análoga à cocaína e um revólver calibre 38. Também na quinta, no mesmo bairro, um homem de 20 anos foi preso com 120 gramas de maconha.



No mesmo dia, no Vila Velha, um homem de 31 anos foi preso com 418 gramas de maconha, 35 gramas de ecstasy, 245 gramas de cocaína, 341 gramas de crack e uma pistola calibre 380.



Na sexta, dois homens que tinham mandados de prisão em aberto por roubo foram detidos. Um deles, de 41 anos, foi localizado no Pirambu, enquanto o outro, que tem 25 anos, foi preso no Carlito Pamplona.