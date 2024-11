Dupla é capturada suspeita de atirar em carro durante assalto no Pirambu

Revólver e garrafas de plástico contendo gasolina apreendidos com suspeitos de tentativa de latrocínio no Pirambu Crédito: Divulgação/SSPDS

Na madrugada dessa sexta-feira, 22, duas pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento em uma tentativa de latrocínio no bairro Pirambu, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por volta das 2 horas, um homem de 21 anos e um adolescente de 16 anos abordaram um carro que trafegava pela avenida Leste-Oeste. Na ação, a dupla teria efetuado um disparo que atingiu o capô do veículo. Acionados para a ocorrência, PMs do Comando Tático Motorizado (Cotam) prenderam o maior de idade no momento em que ele, ao avistar a viatura policial, correu em direção a um beco. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.