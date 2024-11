Costurando o Futuro: projeto da Prefeitura segue com inscrições até quinta-feira, 21

O projeto Costurando o Futuro, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, segue com inscrições abertas para participar do projeto até esta quinta-feira, 21, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Cerca de 500 novas máquinas de costura reta doméstica devem ser entregues até dezembro.

As inscrições também podem ser feitas em uma das unidades dos Centros de Referência do Empreendedor, localizados nos bairros Bom Jardim, Messejana, Vila Velha, Cais do Porto, Cristo Redentor e Jangurussu.