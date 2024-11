Crianças com autismo podem apresentar sinais nos primeiros anos de vida (Imagem: vetre | Shutterstock)

A Associação Fortaleza Azul (FAZ) está arrecadando doações para a realização da 6⁠ª edição do bazar Faz Bem, que tem o objetivo de ajudar para ações de acolhimento e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A iniciativa será no dia 7 de dezembro, a partir das 9 horas, na sede da instituição. Os interessados em fazer as doações podem entrar em contato com a associação de segunda a sexta, das 8h às 16h, ou por meio do número de WhatsApp (85) 98186-4552.

Conforme a advogada e vice-presidente da FAZ, Érika Rolim, as pessoas podem levar as doações até a sede da Associação ou entrar em contato por meio do número da FAZ para que seja feita a coleta dos itens. Em seguida, é feita uma triagem sobre o estado de conservação das peças para serem colocadas à venda.

“Depois de todo esse processo de triagem, de higienização, de lavagem, que alguns itens precisam, eles são organizados segundo os setores. A gente vai separar roupas masculinas e femininas. Separamos brinquedos de maneira que, no dia da realização do Bazar, isso fique bem organizado para as pessoas conseguirem achar o que desejam de uma forma mais rápida”, explica a vice-presidente da FAZ. Itens como roupas, calçados, bolsas, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos ou objetos de decoração são aceitos. Tudo é reaproveitado. O valor arrecadado com as vendas ajudará na manutenção e ampliação dos projetos de inclusão para pessoas com autismo desenvolvidos pela FAZ. Isso inclui eventos, sessões de cinema adaptado para autistas, projetos de inclusão por meio do esporte, terapias e apoio jurídico.

Nascida em 2015, a Associação Fortaleza Azul é resultado de um sonho de algumas mães que se conheceram nas recepções dos consultórios onde seus filhos eram atendidos. A FAZ é uma organização sem fins lucrativos e realiza parcerias com profissionais de saúde, entidades governamentais e empresas para executar ações que levem informações acerca do TEA para a população geral. Objetivo é, a partir do conhecimento, conscientizar e promover a revisão dos estigmas. Para saber mais informações sobre o projeto de voluntariado ou se juntar a organização, é possível acessar o site www.faz.org.br e fazer o cadastro gratuitamente.

Serviço 6a edição do Bazar Faz Bem