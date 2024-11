PF investiga funcionários suspeitos de realizar fraudes em agência bancária de Fortaleza

As investigações apontam para a ocorrência de mais de 5 mil comandos fraudulentos em uma agência da Caixa Econômica Federal na capital cearense

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira, 19, seis mandados de busca e apreensão em Fortaleza e quatro na cidade de Redenção, no estado do Pará. A ofensiva faz parte da Operação Internus, que investiga comandos fraudulentos envolvendo transações financeiras como pix, saques e pagamentos de boletos.

A PF teve acesso a documentos que apontaram para a ocorrência de mais de cinco mil comandos suspeitos, autorizadas manualmente no sistema interno da instituição, sem a presença física dos clientes. As operações foram autorizadas utilizando as credenciais de um funcionário lotado em agência de Fortaleza.