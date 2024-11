Prefeitura diz que "xiringadores" foram retirados para licitação de R$ 16 milhões

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2024: Xiringadores são retirados pela Prefeitura na Beira-Mar e movimentações de pessoas pela orla da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Instalados pela Prefeitura de Fortaleza há pouco mais de um ano, as estações de hidratação e nebulização, conhecidas como "xiringadores", foram removidas das ciclovias da Capital. Na última semana, frequentadores e trabalhadores da avenida Beira-Mar se surpreenderam ao notar que os dois totens de nebulização da região haviam sido removidos. Segundo a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), a retirada dos "xiringadores" ocorreu devido à conclusão da fase piloto do projeto. Conforme a pasta, essa etapa foi totalmente custeada pela empresa parceira, sem custos para o poder público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, uma nova fase de expansão do projeto será iniciada, com a gestão municipal abrindo licitação para aumentar o número de estações. Conforme edital, o prazo para o credenciamento de empresas vai até 24 de dezembro.

O custo estimado para cada estação, incluindo implantação, operação e manutenção por um ano, é de R$ 109 mil. Com 150 estações previstas, o investimento total será de aproximadamente R$ 16,3 milhões. Os "xiringadores", instalados em setembro de 2023, foram anunciados como uma solução contra o calor e a desidratação para quem pratica esportes. A maioria estava próxima às ciclovias, como parte do programa “Pedala Mais”, que visa dobrar o número de ciclistas em Fortaleza nos próximos dez anos. O primeiro totem foi instalado na avenida Beira-Mar, próximo ao cruzamento com a rua José Vilar, bairro Meireles. No local, O POVO constatou a retirada do equipamento. Luiz Cláudio Alves Ferreira, que há 16 anos vende água de coco na praia e presenciou a movimentação em torno do "xiringador", lamenta a retirada do equipamento.

"Tiraram, mas eu não sei por quê. As pessoas usavam bastante. Quem vinha de bicicleta, quem estava passeando ou trabalhando por aqui, ia lá se refrescar. Era muito bom." Luiz Cláudio conta que indicava o "xiringador" a quem procurava um local para se refrescar. "Às vezes, o pessoal chegava aqui perguntando: 'Onde tem um chuveiro ou um xiringador?'. Aí eu dizia: 'Tem ali perto, pode ir lá se refrescar'", diz.

O vendedor ressalta que não percebeu quando os equipamentos foram retirados e que, durante a semana, não foi percebido mau funcionamento das estações. A professora universitária Valéria Neto, que mora no bairro Meireles e costuma caminhar na Beira-Mar, também ficou surpresa com a retirada. "Apesar de eu mesma nunca ter usado, sempre via as pessoas usando os 'xiringadores'. Quando eu vi, já não estava mais." Já na estação localizada em frente ao Hotel Gran Marquise, no bairro Mucuripe, a situação era semelhante. Luiz Carlos, garçom de um quiosque próximo, lembra da popularidade do "xiringador". "Bastante gente usava, principalmente quem estava passeando ou correndo por aqui."

Durante o projeto-piloto, foram instalados oito totens de nebulização na cidade: avenida Bezerra de Menezes, próximo à rua Pe. Anchieta, Parquelândia;

avenida Beira-mar, próximo à rua José Vilar, Meireles;

avenida José Bastos, Demócrito Rocha;

avenida Rogaciano Leite, próximo à avenida Murilo Borges, Luciano Cavalcante

avenida Godofredo Maciel, próximo à avenida Pres. Costa e Silva, Mondubim;

avenida Beira-Mar, em frente ao Hotel Gran Marquise, Mucuripe;

Parque Rachel de Queiroz, Presidente Kennedy; e

Lago Jacarey, Av. Viena Weyne, Cambeba. Em setembro, O POVO chegou a publicar que, dos oito totens, pelo menos três estavam quebrados e sem o fornecimento de água potável e vapor de água. FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-09-2024: 01 ano da implantação dos "xiringadores" na Baira Mar. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-09-2024: 01 ano da implantação dos "xiringadores" na Baira Mar. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal