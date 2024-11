Delegado detido por desacato contra PM é afastado das funções

O delegado da Polícia Civil foi preso por desacato após repercussão de um vídeo onde ele discute com um subtenente da Polícia Militar

O delegado da Polícia Civil do Ceará, Igor Vasconcelos Fernandes, foi afastado de forma preventiva das funções em razão de crime de desacato ocorrido no dia 15 de novembro. Em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, o delegado aparece à paisana discutindo com um subtenente da Polícia Militar que atendia ocorrência relacionada ao acusado.

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) determinou o afastamento provisório de Igor e a abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Nas imagens, o delegado faz referência ao valor que ganha e compara com salário recebido pelo subtenente. Além disso, ele questiona se o agente de segurança "sabe com quem está falando'".