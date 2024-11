20 de novembro: o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado

Confira o que abre e fecha no comércio de Fortaleza durante o feriado do dia 20 de novembro Crédito: FERNANDA BARROS

Pela primeira vez na história, o Dia da Consciência Negra é considerado feriado nacional no Brasil. Além de homenagear o Zumbi dos Palmares, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, também trás à tona a discussão sobre o racismo ainda presente na sociedade. C onfira abaixo os serviços que vão ou não funcionar nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024 (20/11), na cidade de Fortaleza, no Ceará.

20 de novembro: serviços públicos em Fortaleza no feriado da Consciência Negra Os serviços considerados essenciais, como assistência à saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva vidas seguem com operação normal. Metrofor O transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá funcionamento excepcional nesta quarta-feira dia 20 de novembro, feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciarão o funcionamento em horário normal e encerrarão as atividades mais cedo que o habitual. Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

Confira abaixo os horários: LINHA SUL: 5h30 até cerca de 18h30

LINHA NORDESTE: 5h30 até próximo de 17h50

LINHA OESTE: 5h30 até próximo de 17h30 A Metrofor também pede para que os cidadãos não deixem de conferir os horários específicos nas suas estações de embarque. Etufor

Conforme o Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o atendimento ao público será suspenso em todas as centrais de atendimento e retorna na próxima segunda-feira, 18.

Cagece Os postos de atendimento não funcionarão durante o feriado. 20 de novembro: comércio em Fortaleza no feriado da Consciência Negra Comércio de varejo Referente segmento do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), o feriado do dia 20 de novembro é facultativo. Ou seja, fica a critério do lojista, caso ele deseje a abertura, deve seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho.

Bares e Restaurantes Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que atua no Ceará (Abrasel-ce), os bares e restaurantes de Fortaleza terão funcionamento normal.



Postos de combustíveis O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente nesta quarta-feira. Farmácias Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma), as farmácias funcionam normalmente na Proclamação da República. "Em razão de ser considerada uma atividade essencial, e de acordo com o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados".