Metrôs e VLTs no Ceará: veja os horários no feriado da Consciência Negra

O funcionamento de metrôs e VLTs ocorrerá de forma diferente nesta quarta-feira, 20, que é considerado pela primeira vez feriado nacional: o Dia da Consciência Negra. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciarão o funcionamento em horário normal e encerrarão as atividades mais cedo que o habitual.

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri. Ainda segundo a companhia, a tabela completa de horários será lançada no dia do feriado.