Novembro tem três feriados; um deles inédito

Até o fim do ano haverá quatro feriados nacionais; saiba quais são

Com a adição do Dia da Consciência Negra no calendário de feriados nacionais, o mês de novembro agora possui três feriados.

Conforme material publicado pelo O POVO, o ano de 2024 teve 13 feriados em âmbito nacional, sem contar com os de nível estadual e municipal.

O mês de novembro contará com três: Dia de Finados, comemorado neste sábado, 2. É uma forma de homenagear entes queridos que já se foram. É costume que as famílias façam visitas em cemitérios ou realizem celebrações religiosas.