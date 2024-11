Passageira entra em trabalho de parto em voo da Latam e avião é desviado para Fortaleza

A passageira de um voo da Latam entre Frankfurt, na Alemanha, e Guarulhos-SP entrou em trabalho de parto na madrugada desta sexta-feira, 8. A aeronave, com cerca de 360 pessoas, precisou realizar um pouso não programado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Voos desviados para Fortaleza

Neste ano, outros voos internacionais da Latam também realizaram desvios não programados para o Aeroporto de Fortaleza, maior base da companhia no Norte e Nordeste, com uma pista principal de 2.777 metros, ideal para as aeronaves de grande porte da empresa.

Em outras duas ocasiões, em voos de Guarulhos-Lisboa (8/5) e São Paulo-Madri (16/04), a Latam teria informado aos passageiros, por meio de seu perfil oficial na rede social X, que as paradas teriam sido necessárias para manutenção corretiva não programada.

Trabalho de parto em pleno voo

Em agosto de 2022, um voo da TAP Air Portugal que fazia o trajeto entre Lisboa e São Paulo teve que fazer um pouso não programado no Aeroporto Internacional Pinto Martins depois que uma passageira entrou em trabalho de parto.