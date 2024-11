Fortaleza: sábado terá oferta gratuita de serviço de saúde animal e adoção; veja onde

Campanha de saúde animal e adoção responsável acontecem no Jangurussu e no Centro Fashion neste sábado, 9 Crédito: Reprodução/Cia da ração

Neste sábado, 9, no bairro Jangurussu, a Cia da Ração promove uma campanha gratuita de saúde animal, ofertando serviços como vacinação antirrábica, teste de calazar, vermifugação, orientação veterinária e brindes. No mesmo dia, no Centro Fashion Fortaleza, será organizado um evento de adoção com a ONG APA (Anjos da Proteção Animal), incentivando a adoção responsável. A ação da Cia da Ração ocorrerá das 7h30 às 12h00, na avenida Castelo de Castro, 417, no Conjunto São Cristóvão, com distribuição limitada de senhas. Mazinho, como se identifica o proprietário da empresa Cia da Ração e da clínica veterinária São José de Ribamar, reforça o compromisso da marca com a causa animal desde 2006. "Sempre disponibilizamos ração e água para cães e gatos de rua na entrada da loja. Esses animais fazem parte da nossa vida e é gratificante poder retribuir um pouco. Esperamos que mais empresas também se envolvam em ações de apoio aos animais abandonados", disse.