Campanha antirrábica 2024: veja os seis postos que oferecem a imunização em Fortaleza

Campanha antirrábica 2024 iniciou nesta quarta-feira, 6, no Ceará Crédito: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta quarta-feira, 6, a Campanha Antirrábica 2024, com o objetivo de vacinar 520 mil cães e gatos com mais de três meses até o dia 10 de dezembro. O Ministério da Saúde recomenda cobertura vacinal de pelo menos 80% para cães, enquanto para gatos não há meta definida. O lançamento oficial aconteceu na Praça do Jardim União. Durante o evento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), destacou a importância da campanha para saúde pública e pelo bem-estar animal, principalmente devido ao alto índice de letalidade da raiva em humanos. "A raiva é praticamente fatal. Em 2024, tivemos oito casos no Brasil, número que preocupa pela gravidade. É fundamental que os responsáveis ​​levem seus animais de estimação para serem vacinados", enfatizou o prefeito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sarto anunciou ainda que a Cidade terá um “Dia D” de vacinação, com mais de 200 pontos espalhados em diversos bairros, e indicou que os locais podem ser consultados no site da Prefeitura. A data, entretanto, não foi divulgada.

Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforçou a necessidade da vacinação para proteger a população. “Vacinar animais de estimação não é apenas uma medida de proteção animal, mas também uma barreira essencial contra a transmissão da raiva aos humanos”, disse Atualpa. Em 2023, Fortaleza vacinou 306.625 animais, sendo 199.719 cães e 106.906 gatos, números superiores aos de 2022, quando foram imunizados 214.300 cães e 110.551 gatos. Para participar da campanha, os cães devem ser levados com coleira e focinheira, caso sejam agressivos, enquanto os gatos devem estar em caixas de transporte para evitar fugas. Animais doentes, com sintomas como febre ou diarreia, bem como fêmeas gestantes ou lactantes, não devem ser vacinados. Recomenda-se a apresentação da carteira de vacinação do animal, mas quem não a tiver receberá uma nova no local.