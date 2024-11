Veja como algumas falas causam danos às crianças

É comum que os responsáveis profiram comentários como “ah, ignora, logo passa” ou “fico muito triste com seu comportamento” pensando que estão corrigindo ou orientando. No entanto, mesmo sem intenção, essas falas podem gerar sentimentos de culpa e insegurança nas crianças, sendo uma forma de violência emocional normalizada.

Todo pai e mãe já enfrentou situações estressantes e, muitas vezes, recorre a punições, até físicas, pela dificuldade em lidar com certos comportamentos. Educar uma criança exige mais que paciência – envolve compreender as etapas do desenvolvimento infantil e ter autoconhecimento para adotar uma abordagem respeitosa.

A falta de compreensão sobre o desenvolvimento infantil também contribui para a agressividade. Expectativas irreais em relação ao que uma criança pode ou não fazer muitas vezes resultam em frustração e insatisfação por parte dos adultos, gerando hostilidade que, direta ou indiretamente, afeta a criança.