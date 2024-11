Presidente do Fed diz que, se Trump pedir, não vai renunciar ao cargo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que, se o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, pedir para que ele renunciar ao cargo, não o fará.

Questionado sobre essa possibilidade, durante coletiva de imprensa nesta tarde, ele respondeu: "não". Powell também disse que não se considera legalmente obrigado a renunciar se Trump pedir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump deve deixar Powell cumprir o fim de seu mandato à frente do Fed, que termina em maio de 2026, conforme a rede americana CNN, citando um assessor sênior do republicano. O interlocutor disse que o presidente eleito sempre pode mudar de ideia, mas sua visão atual - e a de sua equipe econômica - é que Powell deve permanecer no comando do banco central americano.